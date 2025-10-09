Газета
Главная / Бизнес /

Миллер: к 2050 году 80% мирового газа будет добываться на новых месторождениях

Ведомости

К 2050 г. 80% добываемого в мире газа будет поступать с новых месторождений, большая часть которых расположена в России. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

«Через 25 лет общее потребление газа в мире составит 5,7 трлн куб. м. И из этого объема 80% будет добываться из новых месторождений. Вопрос – где они? Ответ – в России», – подчеркнул Миллер (цитата по ТАСС).

2 сентября глава «Газпрома» сообщал, что многие страны Европы не осознают масштаба существующей проблемы с закачкой газа в подземные хранилища. По его словам, за пять месяцев закачки восполнено только две трети объема, что создает риски дефицита топлива при холодной или продолжительной зиме.

9 октября стало известно, что Россия и Казахстан ведут работу над проектом нового магистрального газопровода. Как уточнил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, он предназначен для внутренней газификации страны, а рабочие группы двух государств рассматривают различные варианты.

