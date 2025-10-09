Миллер: к 2050 году 80% мирового газа будет добываться на новых месторождениях

2 сентября глава «Газпрома» сообщал, что многие страны Европы не осознают масштаба существующей проблемы с закачкой газа в подземные хранилища. По его словам, за пять месяцев закачки восполнено только две трети объема, что создает риски дефицита топлива при холодной или продолжительной зиме.