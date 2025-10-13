«Газпром» увеличит производительность ПХГ с помощью ИИ
«Газпром» с помощью искусственного интеллекта (ИИ) формирует инструменты для максимального продления производительности подземных хранилищ газа (ПХГ) в течение сезона отбора. Об этом рассказал заместитель начальника департамента, начальник управления компании Сергей Хан на Петербургском международном газовом форуме.
«Мы сделали трехмерную нейромодель. Ее использовали, подогнали, обучили на Кущевском ПХГ. Модель считает в миллион раз быстрее, чем аналогичный расчет на 3D-математическом пакете tNavigator», – уточнил Хан (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, модель может эффективно выбрать сценарий управления фондом скважин для максимального сохранения потенциальной суточной производительности хранилища до конца отопительного сезона. С ее помощью компания способна посчитать миллионы разных вариантов заранее. Сейчас также готовятся нейромодели по нескольким другим ПХГ.
10 октября «Газпром» довел оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до рекордных 73,170 млрд куб. м. Председатель правления компании Алексей Миллер объявил, что работа по подготовке к зиме выполнена полностью и в срок. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м.
Наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах и поддержание их высокой производительности должно обеспечить успешное прохождение сезона зимнего пикового спроса. При резких похолоданиях «Газпром» может быстро нарастить подачу газа потребителям.