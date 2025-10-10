«Газпром» закачал в подземные хранилища рекордный объем газа

30 сентября «Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в сентябре из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. В этот день компания поставила потребителям 1 млрд куб. м газа. Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона в регионах страны.