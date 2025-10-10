«Газпром» закачал в подземные хранилища рекордный объем газа
«Газпром» довел оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 73,170 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что работа по подготовке к предстоящей зиме выполнена в полном объеме и в срок. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м.
Наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах и поддержание их высокой производительности призвано обеспечить успешное прохождение сезона зимнего пикового спроса. При резких похолоданиях компания может оперативно нарастить подачу газа потребителям.
30 сентября «Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в сентябре из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. В этот день компания поставила потребителям 1 млрд куб. м газа. Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона в регионах страны.