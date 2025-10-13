После открытия аэропорта спрос на отели в Краснодаре вырос более чем в три раза

Кроме того, за месяц в два раза выросло число бронирований отелей и апартаментов в Краснодарском крае. Рост на поездки в регион наблюдается и без повода, и во время праздников. К примеру, за месяц пользователи сервиса в 2,8 раза больше бронировали отели и апартаменты для размещения в новогодние праздники.