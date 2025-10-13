После открытия аэропорта спрос на отели в Краснодаре вырос более чем в три раза
Через месяц после открытия аэропорта в Краснодаре число бронирований отелей и апартаментов в городе увеличилось более чем в три раза. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Яндекс. Путешествиях».
Кроме того, за месяц в два раза выросло число бронирований отелей и апартаментов в Краснодарском крае. Рост на поездки в регион наблюдается и без повода, и во время праздников. К примеру, за месяц пользователи сервиса в 2,8 раза больше бронировали отели и апартаменты для размещения в новогодние праздники.
Средняя цена за ночь в отелях Краснодара сохранилась на уровне прошлого месяца и составила 5350 руб. В то же время за последний месяц на 13% снизилась цена на апартаменты до 4400 руб. В Краснодар туристы чаще всего едут вдвоем, поездка планируется в среднем за две недели. Чаще всего отели в городе бронировали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.
В аналитике учитывались данные по бронированиям отелей и апартаментов, сделанные с 11 сентября по 11 октября с датой заезда до конца 2025 г., по сравнению с предыдущим месяцем.
11 сентября Минтранс России сообщил, что аэропорт Краснодара «Пашковский», закрытый с 2022 г., вновь открыт для обслуживания рейсов. Воздушная гавань прекратила работу в конце февраля 2022 г. по соображениям безопасности. Летом прошлого года аэропорт отремонтировали, обновили фасады и парковочную зону.
17 сентября из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года регулярный рейс. Полет выполнила авиакомпания «Аэрофлот».