Bloomberg: ЕС намерен принудить компании КНР делиться технологиями
Евросоюз хочет поставить иностранным компаниям, в том числе бизнесу КНР, условие, при котором им нужно будет передавать технологии европейским фирмам, чтобы работать на местном рынке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с планом объединения.
По данным собеседников издания, новые правила будут применяться к тем компаниям, которые работают на рынках автомобилей и аккумуляторов. При этом их обяжут нанимать определенное количество работников из Евросоюза и повышать стоимость продукции на территории ЕС.
Источники отметили, что целью объединения стран стало недопущение ситуации, при которой «производственная мощь Китая» могла бы подавить европейскую промышленность.
11 октября президент США Дональд Трамп пообещал ввести в отношении китайского импорта тарифы в размере 100% сверх существующих. Он объяснил это тем, что Пекин принял решение, согласно которому с 1 ноября 2025 г. страна введет крупномасштабный экспортный контроль почти на все производимые продукты.
На следующий день Китай призвал Соединенные Штаты прекратить угрожать повышением пошлин и активизировать переговоры по достижению торговой сделки. В заявлении министерства коммерции КНР подчеркивается, что контроль над экспортом редкоземельных металлов не означает запрета на их вывоз, а заявки, соответствующие установленным правилам, будут одобряться.