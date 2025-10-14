Алиханов прогнозирует производство промроботов в 2025 году в более 700 штук

14 октября во время правительственного часа в Госдуме Алиханов рассказал, что в 2026–2028 гг. в развитие роботизации российской промышленности планируется вложить более 40 млрд руб. В 2025 г. по части робототехники чуть менее 2,5 млрд руб. было направлено на меры поддержки. Министр указал, что к 2030 г. Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации. Сейчас страна находится на 41-м месте.