Алиханов прогнозирует производство промроботов в 2025 году в более 700 штук
Объем производства в России промышленных роботов с подтвержденным статусом российской продукции к концу 2025 г. ожидается на уровне более 700 единиц. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов после правительственного часа в Госдуме.
Алиханов отметил, что с учетом роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, объем производства составит более 1000 штук.
«Тем не менее, для достижения целевого показателя – вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации – до 2030 г. планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз», – подчеркнул министр.
По данным Минпромторга, в 2024 г. в России было выпущено 689 промышленных роботов, но тогда действовала другая методика внесения их в реестр продукции российского производства. Алиханов также отметил рост интереса к внедрению промроботов в производственные процессы. По его словам, в 2024 г. предприятия установили более 8000 роботов. Это на 60% превышает показатель годом ранее.
14 октября во время правительственного часа в Госдуме Алиханов рассказал, что в 2026–2028 гг. в развитие роботизации российской промышленности планируется вложить более 40 млрд руб. В 2025 г. по части робототехники чуть менее 2,5 млрд руб. было направлено на меры поддержки. Министр указал, что к 2030 г. Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации. Сейчас страна находится на 41-м месте.
Днем ранее Алиханов сообщил, что Минпромторг не будет вводить обязательную локализацию производства робототехники до 2030 г. и не станет учитывать этот фактор при распределении субсидий. Вместо этого ведомство планирует оценивать повышение производительности труда и эффективность внедрения технологий при выдаче субсидий. Сейчас в реестр российской промышленной продукции включены только шесть типов роботов от четырех отечественных производителей.