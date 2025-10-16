Nestle сократит штат на 16 000 человек к 2027 году для уменьшения расходов

Компания намерена сначала сократить 12 000 сотрудников, которые занимаются работой с клиентами в разных регионах. Навратил утверждает, что такое решение позволит Nestle экономить около 1 млрд франков ($1,2 млрд) каждый год. Затем последуют увольнения еще 4000 человек для повышения эффективности производства и поставок.