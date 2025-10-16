Газета
Nestle сократит штат на 16 000 человек к 2027 году для уменьшения расходов

Nestle намерена сократить 16 000 работников к 2027 г., чтобы урезать свои расходы и повысить эффективность производства, говорится в заявлении на сайте компании.

«Мир меняется, и Nestle нужно меняться еще быстрее. Это подразумевает принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет», – передает пресс-служба слова гендиректора компании Филиппа Навратила.

Компания намерена сначала сократить 12 000 сотрудников, которые занимаются работой с клиентами в разных регионах. Навратил утверждает, что такое решение позволит Nestle экономить около 1 млрд франков ($1,2 млрд) каждый год. Затем последуют увольнения еще 4000 человек для повышения эффективности производства и поставок.

Nestle – швейцарская корпорация, производящая продукты питания. Ее основали в 1866 г. Компания выпускает продукцию под такими брендами, как KitKat, Maggi, Nesquik и Nestea.

Навратил стал генеральным директором после увольнения Лорана Фрейше в связи с романтическими отношениями на работе. На этом фоне акции компании дешевели на 1,9%.

