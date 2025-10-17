Число сделок по покупке квартир в новостройках выросло на 21%
В III квартале число сделок по покупке квартир в новостройках в городах-миллионниках выросло на 21% в сравнении с предыдущим кварталом, следует из данных сервисов «Яндекс.Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек», с которым ознакомились «Ведомости». В годовом сопоставлении рост числа сделок составил 11,9%.
«Это говорит о том, что рынок реагирует не только на сезонный фактор, но и на смягчение денежно-кредитной политики», – рассказал коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров.
В городах-миллионниках всего было заключено около 59 500 договоров делового участия (ДДУ) против 49 100 во II квартале. Общая площадь проданных в III квартале квартир составила 2,8 млн кв. м.
Так, среди российских городов-миллионников лидерами квартального роста стали Самара (+64,6% кв./кв., около 1400 ДДУ), Нижний Новгород (+53,8%, около 1800), Уфа (+49,6%, около 2600), Краснодар (+46,7%, около 4600) и Пермь (+32,2%, около 1800). В Москве зафиксирован рост в 10,3% кв./кв. (около 18 600 ДДУ), а в Санкт‑Петербурге – на 11,3% кв./кв. (около 8400 ДДУ).
«Рост числа сделок во всех 16 городах-миллионниках в III квартале – это ключевой сигнал начала восстановления рынка», – отметил руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артем Советников. Он также подчеркнул, что по данным видна стагнация объемов нераспроданных остатков, что говорит о достаточности предложения.
12 сентября ЦБ в третий раз подряд снизил ключевую ставку – с 18 до 17%. До этого на протяжении восьми месяцев, с октября 2024 г. по июнь 2025 г., она оставалась на уровне 21%.