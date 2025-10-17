Российское пиво с начала года подорожало на 20-25%

По данным «Честного знака», до конца 2024 г. рост стоимости отечественного пива соответствовал уровню инфляции (примерно 7–9%). Вместе с тем с начала 2025 г. были увеличены ставки акциза. Для пива с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% ставка возросла с 27 до 30 руб. за литр, а для крепкого пива — с 51 до 56 руб. за литр. В «Честном знаке» считают, что именно акцизная нагрузка станет ключевым фактором дальнейшего роста цен на российское пиво.