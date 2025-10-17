Российское пиво с начала года подорожало на 20-25%
Стоимость литра российского пива в июле 2025 г. в среднем увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 157 руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные оператора маркировки «Честный знак».
По данным «Честного знака», до конца 2024 г. рост стоимости отечественного пива соответствовал уровню инфляции (примерно 7–9%). Вместе с тем с начала 2025 г. были увеличены ставки акциза. Для пива с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% ставка возросла с 27 до 30 руб. за литр, а для крепкого пива — с 51 до 56 руб. за литр. В «Честном знаке» считают, что именно акцизная нагрузка станет ключевым фактором дальнейшего роста цен на российское пиво.
Независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин рассказал «Ведомостям», что к октябрю 2025 г. отечественное пиво подорожало примерно на 25% по сравнению с январем.
Эксперты ожидают, что в 2026 г. розничные цены на пиво снова вырастут. По мнению Небольсина, темпы роста будут аналогичны 2025 г., то есть около 25%. Это будет обусловлено повышением акцизов и увеличением себестоимости, включая расходы на упаковку и транспортировку, утверждает эксперт.
29 сентября стало известно, что акцизы на основную алкогольную продукцию могут вырасти с 1 января 2026 г. Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс правительство внесло на рассмотрение Госдумы. В категории пива крепостью до 8,6% запланировано повышение с 30 до 33 руб. за 1 л. Такие же ставки заложены для сидра, пуаре и медовухи.