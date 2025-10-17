Минпромторг призвал остановить режим ввоза иностранных самолетов в Россию

Минпромторг призвал остановить режим ввоза иностранных самолетов в РоссиюДеньги на развитие собственной промышленности могут выделить из ФНБ
России следует прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов, поскольку это может создать неравенство для отечественного авиастроения. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <...>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр также рассказал, что на развитие российской авиапромышленности могут направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ресурсы от продажи различных активов.
В сентябре прошлого года правительство РФ продлило правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями до 2030 г. Речь идет об исполнении договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники.
В октябре 2024 г. Алиханов выступил с предложением пересмотреть условия субсидирования лизинга авиатехники в России. Он говорил, что в нынешних условиях лизинга центры прибыли формируются в коммерческих банках, авиакомпаниях и у кооперационных поставщиков материалов, сырья и комплектующих для авиастроения. По словам министра, из-за этого отрасль «постоянно где-то в минусе» и ведомство вынуждено искать источники финансирования, чтобы покрыть разницу в цене.