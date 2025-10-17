Газета
Минпромторг призвал остановить режим ввоза иностранных самолетов в Россию

Деньги на развитие собственной промышленности могут выделить из ФНБ
Ведомости

России следует прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов, поскольку это может создать неравенство для отечественного авиастроения. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <...>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министр также рассказал, что на развитие российской авиапромышленности могут направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ресурсы от продажи различных активов.

В сентябре прошлого года правительство РФ продлило правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями до 2030 г. Речь идет об исполнении договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники.

В октябре 2024 г. Алиханов выступил с предложением пересмотреть условия субсидирования лизинга авиатехники в России. Он говорил, что в нынешних условиях лизинга центры прибыли формируются в коммерческих банках, авиакомпаниях и у кооперационных поставщиков материалов, сырья и комплектующих для авиастроения. По словам министра, из-за этого отрасль «постоянно где-то в минусе» и ведомство вынуждено искать источники финансирования, чтобы покрыть разницу в цене.

