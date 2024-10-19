Минпромторг предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов
Минпромторг РФ выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в России. Сейчас они не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Интерфакс».
Алиханов уточнил, что сворачивать действующие программы не планируется. Он пояснил, что в действующих условиях лизинга центры прибыли формируются в коммерческих банках, авиакомпаниях и у кооперационных поставщиков материалов, сырья и комплектующих для авиастроения. По словам министра, из-за этого отрасль «постоянно где-то в минусе» и ведомство вынуждено искать источники финансирования, чтобы покрыть разницу в цене. В связи с режимом временного ввоза иностранных самолетов, который действовал в течение нескольких десятков лет, российское авиастроение сильно пострадало.
«Надо исходить из того, что российский самолет продается в условиях совсем иных, чем те, которые до сих пор летают на территории нашей страны. Это просто надо понимать. Базовые условия приобретения, цены владения – они разные. Если мы говорим о сравнении, то их надо тогда уравнивать», – подчеркнул Алиханов.
27 сентября правительство России продлило до 2030 г. правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.
Речь идет об исполнении договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники. Поправки вносятся в постановление правительства № 635, подписанное 11 апреля 2022 г. Документ был разработан для реализации указа президента России Владимира Путина «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».