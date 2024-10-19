Минпромторг предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов

«Надо исходить из того, что российский самолет продается в условиях совсем иных, чем те, которые до сих пор летают на территории нашей страны. Это просто надо понимать. Базовые условия приобретения, цены владения – они разные. Если мы говорим о сравнении, то их надо тогда уравнивать», – подчеркнул Алиханов.