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Минпромторг предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов

Ведомости

Минпромторг РФ выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в России. Сейчас они не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Интерфакс».

Алиханов уточнил, что сворачивать действующие программы не планируется. Он пояснил, что в действующих условиях лизинга центры прибыли формируются в коммерческих банках, авиакомпаниях и у кооперационных поставщиков материалов, сырья и комплектующих для авиастроения. По словам министра, из-за этого отрасль «постоянно где-то в минусе» и ведомство вынуждено искать источники финансирования, чтобы покрыть разницу в цене. В связи с режимом временного ввоза иностранных самолетов, который действовал в течение нескольких десятков лет, российское авиастроение сильно пострадало.

«Надо исходить из того, что российский самолет продается в условиях совсем иных, чем те, которые до сих пор летают на территории нашей страны. Это просто надо понимать. Базовые условия приобретения, цены владения – они разные. Если мы говорим о сравнении, то их надо тогда уравнивать», – подчеркнул Алиханов.

27 сентября правительство России продлило до 2030 г. правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.

Речь идет об исполнении договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники. Поправки вносятся в постановление правительства № 635, подписанное 11 апреля 2022 г. Документ был разработан для реализации указа президента России Владимира Путина «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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