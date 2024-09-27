Кабмин продлил до 2030 года правила расчетов за лизинг иностранных самолетов

Кабмин тогда отмечал, что в случае, если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны владеет зарегистрированным в РФ структурным подразделением, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях (в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте). При этом расчеты в такой ситуации производятся по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств. Если связанная с недружественной страной зарубежная компания сотрудничает с партнерами из России через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, расчеты будут осуществляться с использованием национальной валюты государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях.