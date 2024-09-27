Кабмин продлил до 2030 года правила расчетов за лизинг иностранных самолетов
Правительство России продлило до 2030 г. правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.
Речь идет об исполнении договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники. Поправки вносятся в постановление правительства №635, подписанное 11 апреля 2022 г. Документ был разработан для реализации указа президента «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».
Кабмин тогда отмечал, что в случае, если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны владеет зарегистрированным в РФ структурным подразделением, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях (в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте). При этом расчеты в такой ситуации производятся по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств. Если связанная с недружественной страной зарубежная компания сотрудничает с партнерами из России через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, расчеты будут осуществляться с использованием национальной валюты государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях.
Указ, по которому авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных государств в рублях, был издан президентом Владимиром Путиным 1 апреля 2022 г. После начала военной спецоперации на Украине США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов. В ответ Россия приняла зеркальные меры. Кроме того, иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из РФ вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них.