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Кабмин продлил до 2030 года правила расчетов за лизинг иностранных самолетов

Ведомости

Правительство России продлило до 2030 г. правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет об исполнении договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники. Поправки вносятся в постановление правительства №635, подписанное 11 апреля 2022 г. Документ был разработан для реализации указа президента «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».

Кабмин тогда отмечал, что в случае, если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны владеет зарегистрированным в РФ структурным подразделением, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях (в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте). При этом расчеты в такой ситуации производятся по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств. Если связанная с недружественной страной зарубежная компания сотрудничает с партнерами из России через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, расчеты будут осуществляться с использованием национальной валюты государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях.

Указ, по которому авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных государств в рублях, был издан президентом Владимиром Путиным 1 апреля 2022 г. После начала военной спецоперации на Украине США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов. В ответ Россия приняла зеркальные меры. Кроме того, иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из РФ вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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