Иностранные авиакомпании хотят перевести часть рейсов из Москвы в Петербург

Как минимум две иностранные авиакомпании инициировали переговоры о переводе части рейсов из трех аэропортов Москвы («Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово») в «Пулково». Это «Ведомостям» рассказал источник в одной из российских авиакомпаний и подтвердил собеседник в одном из аэропортов. По его словам, переговоры инициированы иностранными перевозчиками, которые уже летают в/из «Пулково». Среди них, по его словам, может быть Turkish Airlines. Второго перевозчика он не назвал. Но 2 июня президент Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg TV упоминал, что авиакомпания может пересмотреть расписание своих рейсов между Россией и другими точками мира из-за атак беспилотников в регионах на минувших выходных.