Иностранные авиакомпании хотят перевести часть рейсов из Москвы в Петербург

Иностранные авиакомпании хотят перевести часть рейсов из Москвы в ПетербургВ столице все чаще вводят ограничения на авиасообщение из-за угрозы беспилотников
Как минимум две иностранные авиакомпании инициировали переговоры о переводе части рейсов из трех аэропортов Москвы («Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово») в «Пулково». Это «Ведомостям» рассказал источник в одной из российских авиакомпаний и подтвердил собеседник в одном из аэропортов. По его словам, переговоры инициированы иностранными перевозчиками, которые уже летают в/из «Пулково». Среди них, по его словам, может быть Turkish Airlines. Второго перевозчика он не назвал. Но 2 июня президент Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg TV упоминал, что авиакомпания может пересмотреть расписание своих рейсов между Россией и другими точками мира из-за атак беспилотников в регионах на минувших выходных.
Зарубежные эксплуатанты вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников, поясняет один из источников «Ведомостей». Еще одной причиной собеседник «Ведомостей» называет растущее количество пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга. В этой связи рейсы, которые выполняют воздушные суда средней вместимости, может быть удобнее перенести в «Пулково», отмечает он. Хотя Москва, и особенно аэропорт «Шереметьево», остается важным направлением, подчеркивает источник.
Аэропорт Санкт-Петербурга неоднократно выполнял роль запасного, когда в Москве вводились ограничения на использование воздушного пространства. Например, за 6–7 мая, когда велась подготовка к празднованию Дня Победы и приему иностранных лидеров в Москве, «Пулково» приняло 108 дополнительных рейсов. Росавиация тогда назначила этот аэропорт в качестве единственного запасного для турецких авиакомпаний в случае повторного введения временных ограничений на использование московской воздушной зоны. Вылет самолетов из столичных аэропортов также неоднократно ограничивали в конце мая. В последний раз подобные меры вводились во «Внуково» 29 мая, следует из данных Росавиации.
Turkish Airlines выполняет из Петербурга 42 рейса в неделю в Анталью, 21 рейс в Стамбул, а также по четыре рейса в неделю в Даламан и Бодрум, из Москвы («Внуково») – 61 рейс в Анталью, 44 – в Стамбул, 7 – в Бодрум, 11 – в Даламан. Emirates по маршруту Санкт-Петербург – Дубай на данный момент выполняет шесть рейсов в неделю, еще 21 рейс – по маршруту Москва – Дубай. «Ведомости» направили вопросы в обе авиакомпании.
Международные авиаперевозки регламентируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, определяющими паритетные условия выполнения рейсов назначенными перевозчиками, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Соглашения могут ограничивать количество назначенных перевозчиков, число пунктов отправления или назначения, частоту выполнения рейсов. В то же время соглашения могут быть и весьма либеральными, предоставляя авиакомпаниям возможность полетов в большое количество городов.
Для перевозчиков из стран, с которыми соглашения наиболее либеральны, перенос полетов из Москвы в Санкт-Петербург не потребует дополнительных согласований, отмечает эксперт. Но и в других случаях российские авиационные власти пойдут навстречу иностранным авиакомпаниям, уверен Пантелеев: они заинтересованы в сохранении международного сообщения в нынешней форс-мажорной ситуации, поэтому в кратчайшие сроки смогут выдавать разовые разрешения, а при необходимости скорректируют межправсоглашения.
Предложение авиакомпаний о переносе части рейсов, скорее, вынужденная мера, поскольку для пассажиров из регионов европейской части России Санкт-Петербург находится в стороне и для сбора внутреннего трафика подходит хуже, чем Москва, полагает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. В то же время Turkish Airlines лететь из Петербурга может быть удобнее, поскольку она использует воздушное пространство Евросоюза и «заходит» на территорию России с запада, рассуждает он.
Международный терминал в «Пулково» сильно недозагружен из-за потери авиасообщения с Евросоюзом, поэтому проблем с «перевариванием» дополнительного пассажиропотока не будет, уверен Шатилин. По его мнению, перевести часть рейсов могут иностранные авиакомпании, летающие из аэропортов «Внуково» и «Домодедово», воздушное пространство вокруг которых закрывают чаще всего.
Иностранные авиакомпании не будут отказываться от выполнения полетов в Россию, но могут пересмотреть расписание рейсов, говорил ТАСС в июне вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, перевозчики пытаются перенести основную часть рейсов на дневное время, чтобы сократить число ночных прилетов и вылетов, когда риск закрытия неба наиболее высок.
В 2024 г. «Пулково», по собственной оценке, обслужило 20,9 млн пассажиров – на 3% больше, чем в 2023 г., – сохранив второе место по объему перевозок среди аэропортов России. Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 16,7 млн человек, на международных – 4,2 млн. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Стамбул и Минск. Всего среди перевозчиков в аэропорту Санкт-Петербурга числится 21 иностранная авиакомпания.
В январе – апреле 2025 г. аэропорт в Санкт-Петербурге обслужил 5,6 млн пассажиров (-3% г/г), сообщал «Интерфакс». При этом на международных рейсах этот показатель вырос на 13% и достиг 1,2 млн человек, говорила в мае руководитель по работе с ключевыми клиентами «Воздушных ворот северной столицы» (ВВСС, управляет «Пулково») Оксана Алатаева.
Если авиакомпании отмечают рост пассажиропотока из Санкт-Петербурга и обратно, их желание перевести часть рейсов из Москвы в «Пулково» логично, рассуждает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Это выгодно и для иностранных пассажиров, которые сейчас прилетают в Петербург с двумя пересадками – в Стамбуле и Москве, поясняет эксперт. «Это решение может способствовать росту числа международных рейсов в Петербург и тем самым стимулировать развитие туризма», – полагает он. Развитие «Пулково» изначально рассматривалось в сторону международного хаба, добавил эксперт.
В «Шереметьево» отказались от комментариев. Представитель «Домодедово» сказал, что у него нет информации о том, что иностранные авиаперевозчики из числа партнеров аэропорта ведут переговоры о переводе части рейсов в «Пулково». «Ведомости» также направили вопросы ВВСС, «Внуково» и Минтрансу.