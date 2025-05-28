Разработчик оценил стоимость самолета «Байкал»

Тем не менее еще в апреле этого года УЗГА заключил контракт с Минпромторгом на ремоторизацию «Байкала». Согласно техзаданию, на самолет установят отечественные двигатель ВК-800СМ и винт АВ-901, это также разработки этого завода. Стоимость доработки проекта составит почти 12 млрд руб., из которых 10,4 млрд – средства госбюджета и еще 1,5 млрд вложит сам УЗГА. Сертификация самолета с отечественными агрегатами ожидается до конца 2026 г. Работа над проектом продолжается с учетом ранее полученных замечаний, подтверждал Минпромторг.