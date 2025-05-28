Разработчик оценил стоимость самолета «Байкал»Она будет укладываться в диапазон стоимости популярного аналога от американской Cessna
Стоимость самолета «Байкал», который разрабатывается для местной авиации, составит от 220 млн до 340 млн руб. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор разработчика и производителя воздушного судна (ВС) – Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) – Леонид Лузгин.
Цена «Байкала» соответствует рынку, она сопоставима со стоимостью американского одномоторного самолета Cessna Grand Caravan, пояснил Лузгин. На заводе производителя отпускная цена этого ВС составляет от $2,2 млн до $3,4 млн, с учетом логистики, таможни и доставки «Байкал» будет дешевле конкурента, добавил он.
«Цена Cessna по курсу 100 руб./$ – от 220 млн до 340 млн руб. в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем», – уточнил Лузгин.
По его словам, УЗГА уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом до конца 2026 г.
УЗГА также заключил твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку 10 «Байкалов». Партию из первых пяти самолетов планируется передать в конце 2026 г., вторую, тоже из пяти машин, – в 2027 г., пояснил Лузгин. Кроме того, у завода также есть предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа» и «Аэросервис», Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом и другими заказчиками, добавил собеседник.
Легкий многоцелевой самолет (ЛМС-901) «Байкал» должен заменить в эксплуатации советские Ан-2 на местных авиалиниях, в том числе на Дальнем Востоке. Он будет оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.
Изначально разработкой легкого многоцелевого самолета занимался Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина, но в 2019 г. проект был передан УЗГА. В 2021 г. «Байкал» был представлен на авиасалоне МАКС в комплектации с двигателем американской General Electric, который позднее планировалось заменить на российский ВК-800.
Годом позже после отказа иностранных партнеров работать по проекту правительство приняло решение остановить сертификацию самолета с импортным двигателем и винтом. Тогда же было решено провести ремоторизацию ВС на отечественные агрегаты. В сентябре 2024 г. президент Владимир Путин поручил ускорить запуск производства «Байкала» и отметил важность сохранения конкурентоспособных характеристик судна и его цены. Тогда она составляла 455 млн руб.
Позднее, в феврале 2025 г., «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что при проектировании «Байкала» были допущены «драматические ошибки», на устранение которых может потребоваться до пяти лет, и теперь проект может быть либо заморожен, либо передан S7 Group.
В середине мая вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что разработка проекта зашла в тупик и этого самолета не будет.
Тем не менее еще в апреле этого года УЗГА заключил контракт с Минпромторгом на ремоторизацию «Байкала». Согласно техзаданию, на самолет установят отечественные двигатель ВК-800СМ и винт АВ-901, это также разработки этого завода. Стоимость доработки проекта составит почти 12 млрд руб., из которых 10,4 млрд – средства госбюджета и еще 1,5 млрд вложит сам УЗГА. Сертификация самолета с отечественными агрегатами ожидается до конца 2026 г. Работа над проектом продолжается с учетом ранее полученных замечаний, подтверждал Минпромторг.
На российском рынке фактическим конкурентом девятиместных самолетов на местных воздушных линиях сейчас являются вертолеты семейства Ми-8, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. При более высокой стоимости модификации Ми-8АМТ или Ми-8МТВ-1 универсальнее в применении: они берут на борт более 20 пассажиров, могут перевозить крупногабаритные грузы и не требуют практически никакой аэропортовой инфраструктуры, а купить их можно уже сейчас, отмечает эксперт.
По оценке Пантелеева, для эксплуатантов важна не столько цена «Байкала», сколько величина лизингового платежа. Кроме того, перевозчики будут оценивать издержки на поддержание летной годности и возможность обеспечить высокий налет и готовность судна к вылету. Наконец, правительство может применять меры господдержки, которые сделают эксплуатацию «Байкала» более доступной для авиакомпаний и минимизируют влияние перечисленных выше факторов на цену авиабилета, считает он.
«Байкалу» не нужно конкурировать с самолетами Cessna, полагает главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Приобретение американских самолетов ограничено санкциями и любые реально возможные объемы производства «Байкалов», если они будут ненулевыми, переварит внутренний рынок, считает эксперт.
Реестровый состав парка однодвигательных самолетов местных линий типа Ан-2 и аналогичных ему (Ан-3, ТВС-2МС) превышает 1000 единиц, но в активной эксплуатации находится только 280, говорит старший научный сотрудник Межотраслевого аналитического центра Андрей Власенко. Большая часть из таких бортов задействована для авиаработ и лишь 50 единиц служат для коммерческих перевозок, уточняет он. По оценке эксперта, суммарный спрос на «Байкал» для коммерческих перевозок не превысит 100–150 судов, но существенное влияние на него окажет реализация программ субсидирования приобретения и эксплуатации отечественной авиатехники.
«Ведомости» направили вопросы в Минпромторг.