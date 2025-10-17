Новак: Россия рассчитывает на продолжение закупок нефти Индией
Россия рассчитывает на продолжение закупок российской нефти Индией несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «России 1».
«Наши отношения в области энергетики продолжают успешно развиваться. Индия является одним из основных партнеров в области энергетики. Поставки энергетических ресурсов осуществляются. В первую очередь, это нефть», – сказал он.
Новак добавил, что Москва ценит «суверенитет и независимость от тех давлений, которые на сегодняшний день испытывают наши партнеры». Подобное заявление вице-премьер сделал и относительно Китая.
15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу. Трамп при этом отметил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после завершения конфликта на Украине.
Официальный представитель МИДа Рандхир Джайсвал после этого сообщил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. Он не стал уточнять, действительно ли Нью-Дели отказался от новых закупок ресурса.
Представитель Белого дома говорил Reuters, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили импорт сырья из России на 50%.