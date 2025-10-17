Новак: Россия рассчитывает на продолжение закупок нефти Индией

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу. Трамп при этом отметил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после завершения конфликта на Украине.