Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Индия намерена восстановить объемы импорта нефти из РФ в октябре

Ведомости

Индия намерена восстановить объемы импорта российской нефти в октябре после падения его уровня в III квартале 2025 г. Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на данные отслеживания поставок.

По данным агентства, импорт сырой нефти из России в Индию уже увеличился за первую половину октября. Это связано с приближением праздничного сезона, отмечает Press Trust of India.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу. Трамп при этом отметил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после завершения конфликта на Украине.

Официальный представитель МИДа Рандхир Джайсвал после этого сообщил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. Он не стал уточнять, действительно ли Нью-Дели отказался от новых закупок ресурса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь