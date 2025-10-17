Индия намерена восстановить объемы импорта нефти из РФ в октябре
Индия намерена восстановить объемы импорта российской нефти в октябре после падения его уровня в III квартале 2025 г. Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на данные отслеживания поставок.
По данным агентства, импорт сырой нефти из России в Индию уже увеличился за первую половину октября. Это связано с приближением праздничного сезона, отмечает Press Trust of India.
15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу. Трамп при этом отметил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после завершения конфликта на Украине.
Официальный представитель МИДа Рандхир Джайсвал после этого сообщил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. Он не стал уточнять, действительно ли Нью-Дели отказался от новых закупок ресурса.