Новак: Россия не нуждается в импорте бензина

Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России 1».

По его словам, обнуление пошлин на ввоз бензина было совершено превентивно. Мера будет реализована в случае необходимости.

«Это норма, которая позволяет это делать [импортировать нефтепродукты], это особенно касается регионов Дальнего Востока», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

15 октября кабмин обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка. 

В тот же день президент Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев сообщил, что Белоруссия увеличила поставки нефтепродуктов на площадку. По его словам, импорт из Белоруссии помогает сбалансировать ситуацию на российском рынке топлива.

