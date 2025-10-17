Новак: Россия не нуждается в импорте бензина
Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России 1».
По его словам, обнуление пошлин на ввоз бензина было совершено превентивно. Мера будет реализована в случае необходимости.
«Это норма, которая позволяет это делать [импортировать нефтепродукты], это особенно касается регионов Дальнего Востока», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
15 октября кабмин обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка.
В тот же день президент Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев сообщил, что Белоруссия увеличила поставки нефтепродуктов на площадку. По его словам, импорт из Белоруссии помогает сбалансировать ситуацию на российском рынке топлива.