Новак: Россия не нуждается в импорте бензина

В тот же день президент Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев сообщил, что Белоруссия увеличила поставки нефтепродуктов на площадку. По его словам, импорт из Белоруссии помогает сбалансировать ситуацию на российском рынке топлива.