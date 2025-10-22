Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Трамп: Индия будет сокращать закупки российской нефти

Ведомости

Индия сократит закупки российской нефти. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

«Как вы знаете, они [Индия] не станут покупать слишком много нефти [у РФ]. Они сильно сократили [закупки нефти] и продолжают сильно сокращать», – сказал он (цитата по ТАСС).

17 октября Трамп заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Индия больше не станет покупать российскую нефть. Представитель Белого дома говорил Reuters, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт сырья из России на 50%.

Официальный представитель МИДа Рандхир Джайсвал заявлял, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. Он не стал уточнять, действительно ли Нью-Дели отказался от новых закупок ресурса. 20 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что поставки нефти из Россию в Индию не прекратились. 

Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва рассчитывает на продолжение закупок российской нефти Индией несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте