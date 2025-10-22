Трамп: Индия будет сокращать закупки российской нефти
Индия сократит закупки российской нефти. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«Как вы знаете, они [Индия] не станут покупать слишком много нефти [у РФ]. Они сильно сократили [закупки нефти] и продолжают сильно сокращать», – сказал он (цитата по ТАСС).
17 октября Трамп заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Индия больше не станет покупать российскую нефть. Представитель Белого дома говорил Reuters, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт сырья из России на 50%.
Официальный представитель МИДа Рандхир Джайсвал заявлял, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. Он не стал уточнять, действительно ли Нью-Дели отказался от новых закупок ресурса. 20 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что поставки нефти из Россию в Индию не прекратились.
Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва рассчитывает на продолжение закупок российской нефти Индией несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.