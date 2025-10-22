Трамп: Индия будет сокращать закупки российской нефти

Официальный представитель МИДа Рандхир Джайсвал заявлял, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. Он не стал уточнять, действительно ли Нью-Дели отказался от новых закупок ресурса. 20 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что поставки нефти из Россию в Индию не прекратились.