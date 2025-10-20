Индия продолжает получать российскую нефть

15 октября глава Белого дома говорил, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в планах об отказе страны от нефти из России. Трамп утверждал, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. При этом в МИДе Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.