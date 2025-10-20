Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Индия продолжает получать российскую нефть

Ведомости

Поставки нефти из Россию в Индию не прекратились. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил ТАСС.

«Все продолжается», – сказал Руденко.

17 октября президент США Дональд Трамп заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Индия больше не станет покупать российскую нефть. В этот же день Press Trust of India писала, что Индия намерена восстановить объемы импорта российской нефти в октябре после падения его уровня в III квартале 2025 г.

15 октября глава Белого дома говорил, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в планах об отказе страны от нефти из России. Трамп утверждал, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. При этом в МИДе Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте