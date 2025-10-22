Газета
Володин: европейцы оценили газ из США как духи Chanel

Американский газ в Европе – это не Chanel, но его запах оценили так же, как французские духи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрение проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг. на пленарном заседании.

«Газ, который поставляют с Америки в Европу, – это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже», – сказал он.

Володин добавил, что будущее покажет, что они «понатворили», поскольку там «нет ответственного отношения к своим гражданам». По его словам, надо думать о «стране и наших гражданах».

Министр энергетики США Крис Райт говорил в сентябре, что Вашингтон хочет свести к нулю поставки российского газа в Европу и обеспечить союзников американскими энергоресурсами. До этого Райт заявлял, что европейские страны должны отказаться от покупки российских нефти и газа, если хотят ужесточения американских санкций против России.

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошла диверсия в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию. ФРГ в ходе расследования заподозрила в причастности к взрывам троих граждан Украины.

