США хотят свести к нулю поставки российского газа в Европу
Администрация США стремится свести к нулю поставки российского газа в Европу и обеспечить союзников американскими энергоресурсами. Об этом сказал министр энергетики США Крис Райт журналистам после встречи в Брюсселе. Его цитирует Reuters.
«Наша цель – наладить экспорт американских энергоносителей для наших союзников по всему миру... Я думаю, этот момент особенно актуален в Европе, где я сейчас нахожусь и где почти 50% импортируемого природного газа поступает из России», – сказал Райт.
8 сентября Райт заявил, что европейские страны должны отказаться от покупки российских нефти и газа, если хотят ужесточения американских санкций против России. По его словам, доходы от экспорта Россия направляет на финансирование Вооруженных сил.
3 сентября глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге выразил сомнение, что обязательства в рамках торговой сделки Европейского союза (ЕС) по закупке энергоносителей у США на сумму в $250 млрд в год могут быть выполнены.
27 июля США и ЕС заключили «самую большую сделку». По словам американского президента Дональда Трампа, европейцы обязались инвестировать в экономику США $600 млрд, увеличить закупки товаров от вооружений до энергоресурсов, включая нефть и сжиженный природный газ (СПГ). Их ЕС обещал закупить на $750 млрд за три года.