Глава минэнерго США призвал Европу отказаться от российских газа и нефти

Он подчеркнул, что страны Европы должны закупать сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие продукты из Соединенных Штатов. По словам Райта, это выгоднее, так как все хотят иметь поставщиков энергии из числа союзников, а не противников. Кроме того, так Европа сможет исполнить условия торгового соглашения с США – закупить энергоносителей на сумму $750 млрд к концу 2028 г.