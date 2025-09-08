Глава минэнерго США призвал Европу отказаться от российских газа и нефти
Европейские страны должны отказаться от покупки российских нефти и газа, если хотят ужесточения американских санкций против России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью газете Financial Times.
По его словам, доходы от экспорта Россия направляет на финансирование Вооруженных сил.
Он подчеркнул, что страны Европы должны закупать сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие продукты из Соединенных Штатов. По словам Райта, это выгоднее, так как все хотят иметь поставщиков энергии из числа союзников, а не противников. Кроме того, так Европа сможет исполнить условия торгового соглашения с США – закупить энергоносителей на сумму $750 млрд к концу 2028 г.
4 сентября Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп призвал европейские страны прекратить закупку российской нефти. По его словам, Россия от продажи нефти Европейскому союзу получила 1,1 млрд евро за год. Трамп заявил, что деньги идут на финансирование армии РФ.