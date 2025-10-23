СМИ опровергли информацию о пожаре на заводе в Братиславе
Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Братиславе (Словакия), принадлежащем венгерской компании MOL, не соответствует действительности, сообщил Cznews.info.
Новость не подтвердили официальные источники, говорится в материале.
О пожаре на НПЗ компании MOL 23 октября сообщало в том числе украинское издание «Страна». Завод перерабатывает нефть, которая поступает в Словакию из России по трубопроводу «Дружба».
21 октября взрыв был зафиксирован в Венгрии, на НПЗ той же компании. Пожар оперативно локализовали, пострадавших в ходе инцидента не было. Днем 20 октября на предприятии «Петротел-Лукойл» в румынском городе Плоешть произошел взрыв, передавал Digi24. По предварительным данным, причиной стало скопление газов в смотровом колодце трубопровода из-за утечки. В результате пострадал один из сотрудников предприятия – бетонная крышка люка отбросила его ударной волной.