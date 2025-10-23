Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Между Москвой и Алма-Атой возобновят железнодорожное сообщение

Ведомости

По согласованию с казахской госкомпанией «Казахстан темир жолы» с 30 октября между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое железнодорожное сообщение. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Предполагается, что беспересадочные вагоны будут курсировать через день. Время в пути составит около 3,5 суток.

Поезда из Алма-Аты начнут движение с 26 октября в 20:00 по местному времени (18:00 мск) в составе поезда №7/8 по маршруту Алма-Ата – Саратов. Из Москвы отправление запланировано на 30 октября в 19:27 мск в составе поезда №85/86 Москва – Дербент.

РЖД ввела в эксплуатацию обновленные вагоны СВ с двухметровыми полками

Бизнес / Транспорт

Остановки предусмотрены на станциях Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и др.

Железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 г. из-за экономической невыгодности маршрута. В результате маршрут был сокращен до Саратова, а расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли продолжить путь до столицы на поезде, следующем по направлению Саратов – Москва.

15 июня 2024 г. вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром, на участке Айрум – Санаин открыто движение поездов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь