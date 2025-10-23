Между Москвой и Алма-Атой возобновят железнодорожное сообщение
По согласованию с казахской госкомпанией «Казахстан темир жолы» с 30 октября между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое железнодорожное сообщение. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
Предполагается, что беспересадочные вагоны будут курсировать через день. Время в пути составит около 3,5 суток.
Поезда из Алма-Аты начнут движение с 26 октября в 20:00 по местному времени (18:00 мск) в составе поезда №7/8 по маршруту Алма-Ата – Саратов. Из Москвы отправление запланировано на 30 октября в 19:27 мск в составе поезда №85/86 Москва – Дербент.
Остановки предусмотрены на станциях Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и др.
Железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 г. из-за экономической невыгодности маршрута. В результате маршрут был сокращен до Саратова, а расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли продолжить путь до столицы на поезде, следующем по направлению Саратов – Москва.
15 июня 2024 г. вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром, на участке Айрум – Санаин открыто движение поездов.