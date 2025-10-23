Между Москвой и Алма-Атой возобновят железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 г. из-за экономической невыгодности маршрута. В результате маршрут был сокращен до Саратова, а расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли продолжить путь до столицы на поезде, следующем по направлению Саратов – Москва.