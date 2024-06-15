Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с Грузией

26 мая в результате выхода из берегов реки Дебед на 31-м км автодороги Ванадзор – Алаверди (трасса М-6, соединяющая Армению и Грузию) был затоплен и разрушен участок длиной около 50 м. Также была разрушена дорога на участке Шнох – Техут. В нескольких местах обрушился участок трассы Кобайр – Дзорагет и были заблокированы три автомобиля.