Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с Грузией
Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром, на участке Айрум – Санаин открыто движение поездов, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией», – привела его слова пресс-служба правительства.
Отмечается, что данная железная дорога – единственная, связывающая Армению с внешним миром. В сообщении кабмина также говорится, что эта дорога является основным каналом доставки «жизненно важных» грузов в страну и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом.
Сообщается, что первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня – на неделю раньше ожидавшегося срока.
26 мая в результате выхода из берегов реки Дебед на 31-м км автодороги Ванадзор – Алаверди (трасса М-6, соединяющая Армению и Грузию) был затоплен и разрушен участок длиной около 50 м. Также была разрушена дорога на участке Шнох – Техут. В нескольких местах обрушился участок трассы Кобайр – Дзорагет и были заблокированы три автомобиля.