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Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с Грузией

Ведомости

Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром, на участке Айрум – Санаин открыто движение поездов, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией», – привела его слова пресс-служба правительства.

Отмечается, что данная железная дорога – единственная, связывающая Армению с внешним миром. В сообщении кабмина также говорится, что эта дорога является основным каналом доставки «жизненно важных» грузов в страну и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом.

Сообщается, что первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня – на неделю раньше ожидавшегося срока.

26 мая в результате выхода из берегов реки Дебед на 31-м км автодороги Ванадзор – Алаверди (трасса М-6, соединяющая Армению и Грузию) был затоплен и разрушен участок длиной около 50 м. Также была разрушена дорога на участке Шнох – Техут. В нескольких местах обрушился участок трассы Кобайр – Дзорагет и были заблокированы три автомобиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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