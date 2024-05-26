Участок трассы между Арменией и Грузией разрушен и затоплен из-за наводнения
В результате выхода из берегов реки Дебед на 31-м км автодороги Ванадзор - Алаверди (трасса М-6, соединяющая Армению и Грузию) затоплен и разрушен участок длиной около 50 м, сообщает со ссылкой на министерство внутренних дел республики «Sputnik Армения».
По данным ведомства, на Железнодорожной улице станции Айрум затоплено несколько домов. Затопление домов и сараев для скота произошло и в городе Алаверди. Мост, соединяющий станцию Санаин с Алаверди, полностью разрушен.
На автодороге Айрум - Алаверди заблокирован грузовик, он находится под водой. Два человека на крыше грузовика дожидаются помощи. Автомобиль упал в реку на участке от села Шнох до Техута, по предварительной информации, есть один погибший.
Полностью затоплены участки трассы М-6 в Алаверди. Разрушена дорога на участке Шнох - Техут. В нескольких местах обрушился участок трассы Кобайр - Дзорагет, заблокированы три автомобиля.
Из поселка Дзорагет эвакуированы 70 жителей. Продолжаются поисково-спасательные работы, сотрудники МЧС Армении и волонтеры работают круглосуточно для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшим.
25 мая вертолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.