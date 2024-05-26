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Участок трассы между Арменией и Грузией разрушен и затоплен из-за наводнения

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В результате выхода из берегов реки Дебед на 31-м км автодороги Ванадзор - Алаверди (трасса М-6, соединяющая Армению и Грузию) затоплен и разрушен участок длиной около 50 м, сообщает со ссылкой на министерство внутренних дел республики «Sputnik Армения».

По данным ведомства, на Железнодорожной улице станции Айрум затоплено несколько домов. Затопление домов и сараев для скота произошло и в городе Алаверди. Мост, соединяющий станцию Санаин с Алаверди, полностью разрушен.

На автодороге Айрум - Алаверди заблокирован грузовик, он находится под водой. Два человека на крыше грузовика дожидаются помощи. Автомобиль упал в реку на участке от села Шнох до Техута, по предварительной информации, есть один погибший.

Полностью затоплены участки трассы М-6 в Алаверди. Разрушена дорога на участке Шнох - Техут. В нескольких местах обрушился участок трассы Кобайр - Дзорагет, заблокированы три автомобиля.

Из поселка Дзорагет эвакуированы 70 жителей. Продолжаются поисково-спасательные работы, сотрудники МЧС Армении и волонтеры работают круглосуточно для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшим.

25 мая вертолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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