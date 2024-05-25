Вертолет с Пашиняном совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершил экстренную посадку в Ванадзоре, сообщил сам премьер в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Теперь мы продолжаем путь на машине», – написал он.
По данным издания Armtimes, премьер-министр направлялся в Ташир. После вынужденной посадки вертолета Пашинян записал и опубликовал видео.
19 мая президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.