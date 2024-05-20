Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян погибли в результате жесткой посадки вертолета вечером 19 мая. Об этом написало иранское агентство Mehr.
На борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и ряд других чиновников. Все они погибли в результате инцидента, говорится в сообщении агентства.
Президентский борт потерпел крушение вечером 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Раиси в тот день участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз.
Поисково-спасательные работы вели экстренные службы и силы Корпуса стражей исламской революции. Поиски борта осложнялись погодными условиями: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег.
Помощь Ирану предоставили Турция и Россия. Анкара направила команду из 32 альпинистов и шести единиц спецтехники. Президент РФ Владимир Путин также поручил отправить в район происшествия два самолета МЧС с 50 спасателями.