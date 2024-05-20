Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

Президентский борт потерпел крушение вечером 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Раиси в тот день участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз.