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Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

Ведомости

Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян погибли в результате жесткой посадки вертолета вечером 19 мая. Об этом написало иранское агентство Mehr.

На борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и ряд других чиновников. Все они погибли в результате инцидента, говорится в сообщении агентства.

Президентский борт потерпел крушение вечером 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Раиси в тот день участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз.

Поисково-спасательные работы вели экстренные службы и силы Корпуса стражей исламской революции. Поиски борта осложнялись погодными условиями: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег.

Помощь Ирану предоставили Турция и Россия. Анкара направила команду из 32 альпинистов и шести единиц спецтехники. Президент РФ Владимир Путин также поручил отправить в район происшествия два самолета МЧС с 50 спасателями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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