Страны ОПЕК выразили готовность увеличить объем нефтедобычи
Страны ОПЕК готовы вернуться к более высоким объемам нефтедобычи на фоне введения американских санкций против российских нефтяных компаний, заявил министр нефти Кувейта Тарек ар-Руми в кулуарах 27-го заседания стран Персидского залива по вопросам экологии. Его слова передает «РИА Новости».
Глава нефтяного ведомства также спрогнозировал увеличение спроса на нефть из стран Персидского залива и Ближнего Востока, как и рост цен на этот ресурс.
22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. В этот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что такие рестрикции Москва рассматривает только как контрпродуктивную меру, однако РФ не встретится с какими-либо проблемами из-за них. Дипломат напомнила, что у России уже появился «устойчивый иммунитет» к ограничениям западных стран, поэтому страна продолжит развиваться в экономической сфере.