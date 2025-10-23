Страны ОПЕК выразили готовность увеличить объем нефтедобычи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что такие рестрикции Москва рассматривает только как контрпродуктивную меру, однако РФ не встретится с какими-либо проблемами из-за них. Дипломат напомнила, что у России уже появился «устойчивый иммунитет» к ограничениям западных стран, поэтому страна продолжит развиваться в экономической сфере.