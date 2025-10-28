Набиуллина считает несправедливыми скидки маркетплейсов при оплате их картами
Практика маркетплейсов, которые предлагают более выгодные условия при оплате товаров картами собственных банков, искажает условия конкуренции на рынке. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании в Госдуме.
«Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность, например, платить карточками какого-то банка и указать другую цену. А платформы могут, но это не совсем справедливая конкуренция», – отметила Набиуллина.
Банк России обсуждает с банками и маркетплейсами изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ кредитных организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов.
8 октября Совет Федерации рекомендовал кабмину внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. Согласно документу, новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям.
Сенаторы также предложили закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы. Так, способ оплаты не должен влиять на конечную стоимость для пользователей.
В мае Федеральная антимонопольная служба России сообщала, что изучает практику ведущих онлайн-площадок по предоставлению скидок при оплате через собственные платежные сервисы на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.