«Газпром» будет развивать мощности по производству СПГ
ПАО «Газпром» развивает в России мощности по сжижению природного газа. Совет директоров компании утвердил работу по реализации ее проектов в области производства и поставок СПГ, сообщается в Telegram-канале «Газпрома».
В сегменте крупнотоннажного производства вместе с СПГ-заводом проекта «Сахалин-2» в Ленинградской области реализуется проект строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. В составе комплекса создаются мощности по сжижению газа.
Увеличивается спрос на малотоннажный СПГ «Газпрома» на внутреннем рынке. Объем его реализации дочерними обществами и совместными предприятиями группы в 2024 г. вырос почти в два раза по сравнению с 2023 г. с 23 200 т до 45 700 т. Его произвели 10 малотоннажных СПГ-комплексов, которые находятся от Калининградской области до Приморского края. Успешно работает КСПГ в Амурской области, обеспечивающий топливом газовую котельную в «Амурсельмаше» Белогорска, транспорт, который задействован в перевозке продукции Амурского газоперерабатывающего завода и автобусы Амурского газохимического комплекса. «Газпром» хочет расширить производственные возможности с учетом растущего спроса на СПГ в регионе.
По заказу компании российские научно-производственные организации разрабатывают передовое СПГ-оборудование. К примеру, универсальный мобильный криогенный блок для доставки СПГ потребителям. Первый образец криоблока и другие технические новинки для отрасли были представлены на Петербургском международном газовом форуме.
29 сентября «Газпром» сообщил о росте добычи газа в первом полугодии 2025 г. на 0,6% по сравнению с годом ранее до 209,48 млрд куб. м. По состоянию на 30 июня 2025 г. группа добыла 38,32 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,35% больше, чем за такой же период 2024 г. Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле компании добыли 11,14 млрд куб. м газа и 7,39 млн т жидких углеводородов.
По итогам шести месяцев 2025 г. ГТС группы в России поступило 301,2 млрд куб. м газа против 308,4 млрд куб. м. за аналогичный период 2024 г. Снижение показателя в «Газпроме» объяснили уменьшением объемов поставки газа потребителям внутри страны.