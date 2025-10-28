«Газпром» будет развивать мощности по производству СПГ

Увеличивается спрос на малотоннажный СПГ «Газпрома» на внутреннем рынке. Объем его реализации дочерними обществами и совместными предприятиями группы в 2024 г. вырос почти в два раза по сравнению с 2023 г. с 23 200 т до 45 700 т. Его произвели 10 малотоннажных СПГ-комплексов, которые находятся от Калининградской области до Приморского края. Успешно работает КСПГ в Амурской области, обеспечивающий топливом газовую котельную в «Амурсельмаше» Белогорска, транспорт, который задействован в перевозке продукции Амурского газоперерабатывающего завода и автобусы Амурского газохимического комплекса. «Газпром» хочет расширить производственные возможности с учетом растущего спроса на СПГ в регионе.