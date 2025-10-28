Конкуренция внутреннего спроса и экспорта США может увеличить стоимость газа

Конкуренция внутреннего спроса и экспорта США может увеличить стоимость газаМировая торговля СПГ вырастет на 70% за 10 лет, следует из доклада «Газпрома»
Внутренний спрос на природный газ в США конкурирует с экспортом – это может привести к «существенно более высокой стоимости» продукции для покупателей. Это следует из доклада «Газпрома» для совета директоров.
«Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ», – говорится в докладе.
Вместе с тем Россия, США, Катар, Австралия, Малайзия входят в число ведущих экспортеров СПГ. По оценкам «Газпрома», к 2035 г. США, Катар и Россия обеспечат основной вклад в увеличение предложения СПГ на рынке. Мировая торговля СПГ к 2035 г. может вырасти почти на 70% относительно текущего уровня.
По итогам прошлого года основными импортерами СПГ оставались страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Европы.
16 октября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США обсуждает с Украиной закупку американского СПГ. По данным издания, взамен президент Украины Владимир Зеленский может предложить Дональду Трампу дешевое хранение ресурса на Украине, что позволит Соединенным Штатам нарастить экспорт СПГ в остальную часть Европы.
Поставки СПГ из России в Евросоюз за девять месяцев 2025 г. снизились на 7% в годовом выражении примерно до 15 млрд куб. м. В целом ЕС существенно увеличил импорт СПГ на фоне необходимости закачки больших, чем в прошлом году, объемов топлива в подземные хранилища газа (ПХГ), писали «Ведомости».