Конкуренция внутреннего спроса и экспорта США может увеличить стоимость газа

Поставки СПГ из России в Евросоюз за девять месяцев 2025 г. снизились на 7% в годовом выражении примерно до 15 млрд куб. м. В целом ЕС существенно увеличил импорт СПГ на фоне необходимости закачки больших, чем в прошлом году, объемов топлива в подземные хранилища газа (ПХГ), писали «Ведомости».