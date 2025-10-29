Иран изменил маршрут строительства железной дороги Решт – Астара
Как уточнил источник, знакомый с итогами трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Азербайджана в Баку 13–14 октября, корректировка маршрута связана с вопросами землеотвода и особенностями местности. В российском Минтрансе подтвердили информацию, отметив, что подобные изменения являются «стандартной практикой для инфраструктурных проектов».
По словам представителя Минтранса Николая Шестакова, стоимость проекта не превысит установленного лимита в 1,6 млрд евро, предусмотренного межправительственным соглашением с Ираном. Возможные изменения коснутся лишь технических решений – переноса мостов, эстакад и других искусственных сооружений.
Шестаков добавил, что Россия и Иран договорились уточнить проектные решения и расходы по итогам изысканий и проектирования, при этом иранская сторона предоставила проекту освобождение от налогов и сборов.
27 сентября Тегеран передал России территорию под строительство железной дороги Решт – Астара для международного транспортного коридора «Север – Юг». Всего было передано около 34 км участка земли. Закончить процесс выкупа земли планируется до третьей декады марта 2026 г.