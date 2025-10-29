Иран изменил маршрут строительства железной дороги Решт – Астара

Как уточнил источник, знакомый с итогами трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Азербайджана в Баку 13–14 октября, корректировка маршрута связана с вопросами землеотвода и особенностями местности. В российском Минтрансе подтвердили информацию, отметив, что подобные изменения являются «стандартной практикой для инфраструктурных проектов».