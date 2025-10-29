Глава Росрыболовства: экспорт рыбы по итогам года может составить около $6 млрд
Экспорт рыбной продукции из России по итогам 2025 г. может составить около $6 млрд. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает Кремль.
По его данным, в период с января по июль 2025 г. экспорт рыбы составил около 1,3 млн т млм $3,3 млрд. Этот показатель на 8% превышает уровень предыдущего года, добавил Шестаков.
Председатель Рыбного союза Александр Панин 23 октября говорил, что поставки водных биологических ресурсов из России по итогам 2025 г. могут превысить 2 млн т на сумму свыше $5 млрд. Он уточнил, что за январь – сентябрь 2025 г. экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 5% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном, достигнув 1,5 млн т на сумму $4,1 млрд.
В ходе совещания с кабмином Путин заявил, что в рыбохозяйственном комплексе интересы внутреннего рынка должны быть в приоритете. Продукция отечественных предприятий должна поступать на прилавки, а у граждан должна быть возможность приобрести ее по доступной цене.