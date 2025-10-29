Чистый убыток «Газпрома» за девять месяцев сократился на 45%

28 октября заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что группа в рамках консервативного сценария ожидает получить EBITDA в размере 2,9 трлн руб. за 2025 г. Корпорация продолжает политику сдерживания роста затрат. Компания сократила управленческие расходы на 2% в новой редакции бюджета за 2025 г. Доходная часть от продажи газа предположительно составит 4,9 трлн руб. к концу года, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 г.