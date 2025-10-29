Чистый убыток «Газпрома» за девять месяцев сократился на 45%
Чистый убыток ПАО »Газпром» по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. сократился на 45% и составил 170,315 млрд руб. по сравнению с 309,111 млрд руб. убытка за аналогичный период 2024 г.
Выручка за отчетный период снизилась на 0,2% и достигла 4,27 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 50% до 1,26 трлн руб. Убыток до уплаты налогов составил 276,15 млрд руб. против 558,1 млрд руб. годом ранее.
Дебиторская задолженность «Газпрома» на конец третьего квартала 2025 г. составила 1,404 трлн руб. против 1,911 трлн руб. на конец 2024 г. Кредиторская задолженность сократилась до 1,057 трлн руб. с 1,474 трлн руб. на конец прошлого года.
28 октября заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что группа в рамках консервативного сценария ожидает получить EBITDA в размере 2,9 трлн руб. за 2025 г. Корпорация продолжает политику сдерживания роста затрат. Компания сократила управленческие расходы на 2% в новой редакции бюджета за 2025 г. Доходная часть от продажи газа предположительно составит 4,9 трлн руб. к концу года, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 г.
Чистый убыток «Газпрома» по РСБУ в 2024 г. составил 1,08 трлн руб. Главными причинами этого стали снижение стоимости акций «Газпром нефти» на 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. из-за увеличения ставки до 25% с 1 января 2025 г. Выручка компании за прошлый год выросла на 11,3% до 6,257 трлн руб.