«Газпром» сообщил об убытке более чем в 1 трлн рублей в 2024 году
Чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в 2024 г. составил 1,08 трлн руб. Об этом сообщается в опубликованном отчете компании.
Выручка ПАО «Газпром» за 2024 г. выросла на 11,3% до 6,257 трлн руб.
В управлении информации компании «Ведомостям» рассказали, что главными причинами убытка стали снижение стоимости акций «Газпром нефти» на 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. «в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 г.».
Согласно данным за 2023 г., компания завершила его с прибылью в 696 млрд руб.
В ноябре 2024 г. стало известно, что инвестиционная программа «Газпрома» на 2025 г. превысит 1,5 трлн руб. Среди ключевых проектов, которые планирует реализовать «Газпром», – дальнейшее развитие центров газодобычи на востоке России и на полуострове Ямал, газификация регионов РФ, расширение мощностей экспортного газопровода «Сила Сибири» и газоперерабатывающего комплекса компании. Также планируется вложить деньги в проект «Восточная система газоснабжения», который предусматривает развитие Единой системы газоснабжения в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также строительство новых трубопроводов общей протяженностью 5000 км.