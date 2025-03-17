«Газпром» сообщил об убытке более чем в 1 трлн рублей в 2024 году

В ноябре 2024 г. стало известно, что инвестиционная программа «Газпрома» на 2025 г. превысит 1,5 трлн руб. Среди ключевых проектов, которые планирует реализовать «Газпром», – дальнейшее развитие центров газодобычи на востоке России и на полуострове Ямал, газификация регионов РФ, расширение мощностей экспортного газопровода «Сила Сибири» и газоперерабатывающего комплекса компании. Также планируется вложить деньги в проект «Восточная система газоснабжения», который предусматривает развитие Единой системы газоснабжения в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также строительство новых трубопроводов общей протяженностью 5000 км.