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«Газпром» сообщил об убытке более чем в 1 трлн рублей в 2024 году

Ведомости

Чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в 2024 г. составил 1,08 трлн руб. Об этом сообщается в опубликованном отчете компании.

Выручка ПАО «Газпром» за 2024 г. выросла на 11,3% до 6,257 трлн руб.

В управлении информации компании «Ведомостям» рассказали, что главными причинами убытка стали снижение стоимости акций «Газпром нефти» на 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. «в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 г.».

Согласно данным за 2023 г., компания завершила его с прибылью в 696 млрд руб.

В ноябре 2024 г. стало известно, что инвестиционная программа «Газпрома» на 2025 г. превысит 1,5 трлн руб. Среди ключевых проектов, которые планирует реализовать «Газпром», – дальнейшее развитие центров газодобычи на востоке России и на полуострове Ямал, газификация регионов РФ, расширение мощностей экспортного газопровода «Сила Сибири» и газоперерабатывающего комплекса компании. Также планируется вложить деньги в проект «Восточная система газоснабжения», который предусматривает развитие Единой системы газоснабжения в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также строительство новых трубопроводов общей протяженностью 5000 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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