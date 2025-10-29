Выручка «Русагро» в III квартале выросла почти на 30%
Выручка «Русагро» в III квартале 2025 г. без учета межсегментных элиминаций достигла 105,85 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось достичь за счет реализации проектов роста и повышения операционной эффективности во всех бизнес-направлениях, говорится в отчете компании.
Выручка масложирового сегмента компании составила 53 млрд руб., что на 13% превысило показатель 2024 г. Этот сегмент занимает 50% в общей выручке компании, говорится в сообщении.
Мясной бизнес показал рост на 31%, достигнув 17,65 млрд руб., его доля составила 17%. Сахарный бизнес также продемонстрировал увеличение – на 22% до 14,56 млрд руб., что составляет 14% от общей выручки. Сельскохозяйственный бизнес показал снижение выручки на 7% до 9,97 млрд руб., и его доля в общем объеме составила 9%.
Выручка «Агро-Белогорья» за отчетный период составила 10,69 млрд руб., этот результат отражает его долю в 10%.
29 августа стало известно, что выручка «Русагро» по итогам первого полугодия 2025 г. увеличилась на 21%, достигнув 168 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 22% до 17,7 млн руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA – 10,5%. Чистая прибыль за указанный период достигла 5,2 млн руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,32 млрд руб.). Чистый долг по состоянию на 30 июня 2025 г. составлял 107,8 млн руб.