Выручка «Русагро» в III квартале выросла почти на 30%

29 августа стало известно, что выручка «Русагро» по итогам первого полугодия 2025 г. увеличилась на 21%, достигнув 168 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 22% до 17,7 млн руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA – 10,5%. Чистая прибыль за указанный период достигла 5,2 млн руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,32 млрд руб.). Чистый долг по состоянию на 30 июня 2025 г. составлял 107,8 млн руб.