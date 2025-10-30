«Газпром» четвертый раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай
Это уже седьмой рекорд после выхода поставок на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 г. Газ поставляется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и CNPC.
2 сентября председатель правления Алексей Миллер сообщал о подписании меморандума с CNPC по будущему газопроводу «Сила Сибири – 2». Также стороны договорились увеличить поставки по действующему маршруту – с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год. Миллер отмечал, что «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим газовым проектом в мире.
30 октября правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на 2026 г. в объеме 1,1 трлн руб. Ключевые направления – развитие центров газодобычи на востоке России и Ямале, расширение мощностей «Силы Сибири», проект Восточной системы газоснабжения и инициативы для обеспечения пикового баланса газа. По данным компании, проект бюджета на 2026 г. сформирован без дефицита и покрывает все обязательства.