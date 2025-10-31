Цена АИ-92 на бирже снизилась на 0,05%
Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 0,05% и достигла 65 139 руб. за тонну.
Цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России упала на 1,02% до 72 513 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,16% и составила 58 497 руб. за тонну.
30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, был запрещен вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Мера действует до конца этого года. Исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.
30 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что правительство России сможет сдержать дальнейшее увеличение цен на бензин в стране и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции.
По данным Минэкономразвития, на неделе с 21 по 27 октября инфляция в России замедлилась до 0,16%. На прошлой неделе показатель составлял 0,22%. Бензин подорожал на 0,4%, а дизельное топливо – на 0,5%.