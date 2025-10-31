Цена АИ-92 на бирже снизилась на 0,05%

30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, был запрещен вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Мера действует до конца этого года. Исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.