Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Цена АИ-92 на бирже снизилась на 0,05%

Ведомости

Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 0,05% и достигла 65 139 руб. за тонну.

Цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России упала на 1,02% до 72 513 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,16% и составила 58 497 руб. за тонну.

30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, был запрещен вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Мера действует до конца этого года. Исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.

30 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что правительство России сможет сдержать дальнейшее увеличение цен на бензин в стране и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции.

По данным Минэкономразвития, на неделе с 21 по 27 октября инфляция в России замедлилась до 0,16%. На прошлой неделе показатель составлял 0,22%. Бензин подорожал на 0,4%, а дизельное топливо – на 0,5%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь