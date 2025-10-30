Набиуллина: правительство сможет сдержать рост цен на бензин

24 октября Набиуллина отмечала, что темпы сентябрьской инфляции можно объяснить разовыми сезонными факторами, в том числе ростом цен на бензин и овощи. До этого вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что и сама цена на топливо в среднем вырастает на уровне инфляции. Он объяснил, что цены не могут быть стабильны.