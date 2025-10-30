Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина: правительство сможет сдержать рост цен на бензин

Ведомости

Правительство России сможет сдержать увеличение цен на бензин в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», – сказала глава ЦБ.

24 октября Набиуллина отмечала, что темпы сентябрьской инфляции можно объяснить разовыми сезонными факторами, в том числе ростом цен на бензин и овощи. До этого вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что и сама цена на топливо в среднем вырастает на уровне инфляции. Он объяснил, что цены не могут быть стабильны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её