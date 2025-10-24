Набиуллина объяснила темпы инфляции в сентябре динамикой цен на бензин и овощи

Набиуллина признала, что темпы роста цен в первый месяц осени ускорились и на это повлияла динамика цен на топливо и сельхозпродукцию. «Напомню, что летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции», – сказала глава ЦБ.