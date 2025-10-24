Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина объяснила темпы инфляции в сентябре динамикой цен на бензин и овощи

Ведомости

Темпы инфляции в сентябре связаны с разовыми сезонными факторами, такими как цены на бензин и овощи, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина признала, что темпы роста цен в первый месяц осени ускорились и на это повлияла динамика цен на топливо и сельхозпродукцию. «Напомню, что летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции», – сказала глава ЦБ.

24 октября Центробанк снизил показатели ключевой ставки с 17 до 16,5%.

Набиуллина также отметила, что в 2026 г. российская экономика должна выйти из состояния перегрева, поэтому регулятор снизил прогнозы роста ВВП на будущий год до 0,5–1%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её