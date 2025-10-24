Набиуллина объяснила темпы инфляции в сентябре динамикой цен на бензин и овощи
Темпы инфляции в сентябре связаны с разовыми сезонными факторами, такими как цены на бензин и овощи, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина признала, что темпы роста цен в первый месяц осени ускорились и на это повлияла динамика цен на топливо и сельхозпродукцию. «Напомню, что летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции», – сказала глава ЦБ.
24 октября Центробанк снизил показатели ключевой ставки с 17 до 16,5%.
Набиуллина также отметила, что в 2026 г. российская экономика должна выйти из состояния перегрева, поэтому регулятор снизил прогнозы роста ВВП на будущий год до 0,5–1%.