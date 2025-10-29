Недельная инфляция в России замедлилась до 0,16%

27 октября Банк России сообщил, что в сентябре темпы роста потребительских цен снизились почти в половине регионов страны. В 41 из 85 субъектов инфляция оказалась ниже, чем годом ранее, а в восьми регионах цены по сравнению с августом либо не изменились, либо даже снизились.