Недельная инфляция в России замедлилась до 0,16%

Ведомости

На неделе с 21 по 27 октября инфляция в России замедлилась до 0,16%. На прошлой неделе этот показатель составлял 0,22%. Это следует из отчета Минэкономразвития РФ.  

Темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,26% за прошедшую неделю. В частности, на плодоовощную продукцию рост цен составил 1,08%. Заметно замедлился рост цен на помидоры (до 3,2%), овощи «борщевого набора» и бананы (до 0,4%). Яблоки подешевели на 0,4%, а цены на картофель остались на прежнем уровне.

Цены на продукты питания, за исключением плодоовощной категории, практически не изменились и остались на уровне предыдущей недели (0,18%). Говядина подорожала на 0,2%, мясо кур и пшеничная мука – на 0,3%. Цены на подсолнечное масло и молочную продукцию выросли на 0,2%. Темпы роста цен на яйца снизились до 0,6%, сахар продолжил дешеветь (-0,3%).

Банк России спрогнозировал инфляцию на уровне 6,5–7% по итогам 2025 года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Рост цен на непродовольственные товары снизился до 0,09%. Электро- и бытовые приборы подешевели на 1,2%, строительные материалы – на 0,1%. Цены на легковые автомобили практически не изменились (0,1%). Цены на отечественные автомобили остались на прежнем уровне, иномарки подорожали на 0,2%. Бензин подорожал на 0,4%, а дизельное топливо – на 0,5%.

За указанный период рост цен на услуги составил 0,21%. Цены на гостиницы выросли на 0,4%, на санатории – на 0,6%. Бытовые услуги подорожали на 0,3%, услуги по восстановлению зуба пломбой – на 0,2%.

На мировых рынках продовольствия за неделю цены снизились на 0,5%, в годовом выражении в октябре такие товары подорожали на 0,4%. 

27 октября Банк России сообщил, что в сентябре темпы роста потребительских цен снизились почти в половине регионов страны. В 41 из 85 субъектов инфляция оказалась ниже, чем годом ранее, а в восьми регионах цены по сравнению с августом либо не изменились, либо даже снизились.

Регулятор отмечал, что замедлению инфляции способствовало удешевление отдельных продовольственных товаров. В частности, продолжали снижаться цены на овощи и фрукты, а также на сливочное и подсолнечное масло.

