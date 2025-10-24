Банк России спрогнозировал инфляцию на уровне 6,5–7% по итогам 2025 года

В завершившемся III квартале 2025 г. рост цен, по данным ЦБ, ускорился до 6,4% в годовом выражении. При этом во II квартале показатель был на уровне 4,4%. «Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 г. ожидается в диапазоне 6,5–7%», – говорится в релизе.