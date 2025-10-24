Банк России спрогнозировал инфляцию на уровне 6,5–7% по итогам 2025 года
Банк России (ЦБ РФ) прогнозирует уровень инфляции на конец 2025 г. в 6,5–7%, сообщается на официальном сайте регулятора.
В завершившемся III квартале 2025 г. рост цен, по данным ЦБ, ускорился до 6,4% в годовом выражении. При этом во II квартале показатель был на уровне 4,4%. «Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 г. ожидается в диапазоне 6,5–7%», – говорится в релизе.
Также Центробанк спрогнозировал, что в 2026 г. годовая инфляция снизится до 4–5%. «Повышение прогноза на 2026 г. связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 г.», – отмечает регулятор.
24 октября Банк России понизил ключевую ставку до 16,5%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что инфляция ускорится в сентябре из-за динамики цен на бензин и овощи. Также она заявила, что в новом году экономика России выйдет из состояния перегрева.