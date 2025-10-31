Савельев: «Аэрофлот» и S7 заказали более 300 самолетов МС-21 и Ту-214

24 октября генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о планах выпустить в 2026 г. два серийных МС-21. По его словам, к концу следующего года самолет должен получить сертификат типа с полностью отечественными системами. К 2030 г. корпорация рассчитывает увеличить производство гражданских судов до 36 МС-21 ежегодно и по 10 самолетов Ту-214 с перспективной удвоения их выпуска до 20 единиц в год.