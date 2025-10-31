Газета
Савельев: «Аэрофлот» и S7 заказали более 300 самолетов МС-21 и Ту-214

Ведомости

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и  S7 Airlines заказали более 300 самолетов отечественного производства МС-21 и Ту-214. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев в рамках просветительского марафона «Знание.Наука», передает «Прайм».

Савельв уточнил, что «Аэрофлот» заказал 200 лайнеров МС-21, а S7 оформила заказ на более 100 самолетов Ту-214.

24 октября генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о планах выпустить в 2026 г. два серийных МС-21. По его словам, к концу следующего года самолет должен получить сертификат типа с полностью отечественными системами. К 2030 г. корпорация рассчитывает увеличить производство гражданских судов до 36 МС-21 ежегодно и по 10 самолетов Ту-214 с перспективной удвоения их выпуска до 20 единиц в год.

Сертифицированные испытания опытного образца МС-21 с российскими системами и агрегатами ведутся с июня 2025 г. Первый полет полностью импортозамещенной версии российского среднемагистрального самолета состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») 28 октября.

Самолет Ту-214 уже имеет сертификат летной годности, ведутся работы по улучшению его летно-технических характеристик и импортозамещению нескольких комплексов и систем.

