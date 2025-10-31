«Газпром» пять раз за месяц обновлял максимум суточных поставок в КНР
«Газпром» 30 октября в пятый раз за месяц установил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».
Поставленный объем превысил контрактные обязательства компании. Это уже восьмой рекорд с момента выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 г. Поставки газа идут в рамках договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
2 сентября председатель правления Алексей Миллер сообщил о подписании меморандума с CNPC по будущему газопроводу «Сила Сибири – 2» и договора об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год. По его словам, новый газопровод станет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире».
9 октября Миллер заявил о росте потребления газа в Китае в ближайшие годы. По прогнозам, потребление газа в стране вырастет на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может достигнуть 660 млрд куб. м. Глава «Газпрома» отметил, что Россия способна обеспечить большую долю этой потребности.
Строительство «Силы Сибири – 2» анонсировали в сентябре 2020 г. Длина магистрали должна составить около 6700 км, 2700 км из которых будут находиться в России. Окончательно страны согласовали условия строительства в декабре 2023 г., однако строительство не началось.