«Газпром» пять раз за месяц обновлял максимум суточных поставок в КНР

9 октября Миллер заявил о росте потребления газа в Китае в ближайшие годы. По прогнозам, потребление газа в стране вырастет на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может достигнуть 660 млрд куб. м. Глава «Газпрома» отметил, что Россия способна обеспечить большую долю этой потребности.