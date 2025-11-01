Биржевые цены на Аи-92 снизились на 7,64% за неделю
Цена бензина марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за неделю сократилась на 7,64% и достигла 66 868 руб. за тонну.
Стоимость бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России за указанный период снизилась на 6,32% и составила 74 110 руб. за тонну.
По данным Минэкономразвития РФ, на неделе с 21 по 27 октября инфляция в стране замедлилась до 0,16%. На предыдущей неделе показатель составлял 0,22%. Цена на бензин выросла на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,5%.
30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина для всех экспортеров и ввел запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до 31 декабря 2025 г. Исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.
30 октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что правительство сможет сдержать дальнейшее увеличение цен на бензин в России, топливо не будет причиной постоянного ускорения инфляции.