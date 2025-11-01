Биржевые цены на Аи-92 снизились на 7,64% за неделю

30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина для всех экспортеров и ввел запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до 31 декабря 2025 г. Исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.