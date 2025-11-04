Тоннель между Россией и США могут построить за семь лет
При оптимистичной оценке тоннель между Россией и США могут построить за семь лет. Об этом сообщил автор проекта ученый Виктор Разбегин, передает «РИА Новости».
Разбегин представил две оценки сроков: оптимистичную – семь-восемь лет, и реалистичную – 10-12 лет.
Проект предусматривает строительство трех тоннелей, которые будут проходить через острова в проливе. Общая протяженность тоннеля составит от 98 до 112 км. Длина тоннеля между островами оценивается в 4,5 км. Исследование технических решений для этого проекта началось в 1990-е гг.
В середине октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость тоннеля не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд.
Дмитриев также оценил сроки строительства тоннеля в восемь лет. Сооружение между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля.