Тоннель между Россией и США могут построить за семь лет

В середине октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость тоннеля не будет превышать $8 млрд. Глава РФПИ объяснил, что компания Илона Маска The Boring Company и ее технологии позволят сократить расходы на строительство, которые в противном случае составили бы $65 млрд.