В России зарегистрировали первый аналог «Оземпика» в форме таблеток
Российская биофармацевтическая компания «Промомед» зарегистрировала первый в России аналог препарата «Оземпик» в таблетках под названием «Семальтара». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на производителя.
В компании отметили, что «Промомед» получил регистрационное удостоверение на препарат «Семальтара» (МНН семаглутид) в таблетированной форме. На данный момент это единственный в России представитель класса аналогов глюкагоноподобного пептида-1, доступный в виде таблеток.
Данный препарат предназначен для терапии взрослых пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа. «Семальтара» планируется к выпуску в трех дозировках: 3 мг, 7 мг и 14 мг.
Ранее «Промомед» уже наладил в России выпуск аналогов «Оземпика» в инъекционной форме. Речь о препаратах «Велгия» и «Квинсента». Разрешения на производство аналогичных препаратов также получили российские фармацевтические компании «Герофарм» и «ПСК Фарма».
В начале сентября руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что отечественные аналоги «Оземпика» полностью импортозаместили западных производителей. В конце июля DSM Group подсчитала, что аптечные продажи «Оземпик» и его аналогов в России в первом полугодии 2025 г. достигли 12,5 млрд руб.