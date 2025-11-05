В России зарегистрировали первый аналог «Оземпика» в форме таблеток

В начале сентября руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что отечественные аналоги «Оземпика» полностью импортозаместили западных производителей. В конце июля DSM Group подсчитала, что аптечные продажи «Оземпик» и его аналогов в России в первом полугодии 2025 г. достигли 12,5 млрд руб.