Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов «Лукойла»
Как отмечается в заявлении, Радев оспорил норму, согласно которой сделки по продаже активов «Лукойла» должны проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). В соответствии с принятым парламентом 24 октября документом, ведомство должно было выдавать письменное заключение о возможности проведения таких сделок.
Радев заявил, что принятый закон ставит правительство в институциональную зависимость от Государственного агентства нацбезопасности, что недопустимо конституцией.
1 ноября Politico писало, что Болгария рассматривает возможность обращения к США с просьбой о предоставлении исключения из новых санкций против «Лукойла». София опасается, что введенные меры могут привести к серьезной нехватке топлива и вызвать масштабное недовольство в стране.
22 октября Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе против ее энергетического сектора. 27 октября «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.