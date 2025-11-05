Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов «Лукойла»

Как отмечается в заявлении, Радев оспорил норму, согласно которой сделки по продаже активов «Лукойла» должны проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). В соответствии с принятым парламентом 24 октября документом, ведомство должно было выдавать письменное заключение о возможности проведения таких сделок.



Радев заявил, что принятый закон ставит правительство в институциональную зависимость от Государственного агентства нацбезопасности, что недопустимо конституцией.