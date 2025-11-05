Газета
Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов «Лукойла»

Ведомости

Президент Болгарии Румен Радев отклонил законопроект об инвестициях, предусматривающий особый порядок продажи активов российской нефтяной компании «Лукойл» в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается в заявлении, Радев оспорил норму, согласно которой сделки по продаже активов «Лукойла» должны проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). В соответствии с принятым парламентом 24 октября документом, ведомство должно было выдавать письменное заключение о возможности проведения таких сделок.

Радев заявил, что принятый закон ставит правительство в институциональную зависимость от Государственного агентства нацбезопасности, что недопустимо конституцией.

1 ноября Politico писало, что Болгария рассматривает возможность обращения к США с просьбой о предоставлении исключения из новых санкций против «Лукойла». София опасается, что введенные меры могут привести к серьезной нехватке топлива и вызвать масштабное недовольство в стране.

22 октября Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе против ее энергетического сектора. 27 октября «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.

