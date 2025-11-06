Газета
«Газпром» установил новый абсолютный рекорд по поставкам газа потребителям в РФ

Ведомости

ПАО «Газпром» установил новый абсолютный рекорд поставок газа для октября из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) российским потребителям, сообщили в Telegram-канале компании.

Объем поставок, по заявлению «Газпрома», составил 33 млрд куб. м газа. Предыдущий рекорд компания достигла в октябре 2024 г. Тогда максимум составлял 32,6 млрд куб. м.

2 октября «Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в сентябре из ЕСГ России. 30 сентября «Газпром» поставил потребителям в России 1 млрд куб. м газа. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 29 сентября и составил 982,1 млн куб. м газа. Рост потребления газа обусловлен резким похолоданием и началом отопительного сезона в российских регионах.

5 ноября «Газпром» установил новый исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

